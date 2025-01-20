Meteoroloji uyardı: Kar, çığ ve don tehlikesi kapıda

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesine, iç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Kıyı bölgelerde yağmur, iç kesimlerde kar beklenirken, sabah saatlerinde sis ve pus etkili olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin kuzey, doğu ve batı kesimlerinde etkili olacak hava koşullarına ilişkin önemli bir uyarıda bulundu. Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilirken, bazı bölgelerde yağışların görüleceği açıklandı.

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Yağışlar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak, Van çevreleri ve Kastamonu kıyılarında etkili olacak. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don, yer yer sis ve pus olaylarının görüleceğini belirtti. Özellikle sabah saatlerinde sürücüler için ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ifade edildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşların bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olması istendi.

HAVA SICAKLIKLARI VE RÜZGAR

Doğu bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek rüzgar, sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.

Buzlanma ve Don: Özellikle iç ve doğu bölgelerde ulaşımda dikkatli olunmalı.

Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski göz önünde bulundurulmalı.

Sis ve Pus: Sabah saatlerinde görüş mesafesi azalabileceği için dikkatli olunmalı.