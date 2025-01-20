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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında resen soruşturma

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında resen soruşturma

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin harekete geçti.

Özdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açıldı.

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