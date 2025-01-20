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Gaziantep'te taziye evi kan gölüne döndü! Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Gaziantep'te taziye evi kan gölüne döndü! Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde husumetli olduğu akrabalarına taziye evinde ateş ederek 2 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlı kaçtı.

Gaziantep'te taziye evi kan gölüne döndü! Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde belediyeye ait taziye evi olarak kullanılan sosyal tesiste, akrabalarının cenazesi için toplananlara silahla ateş açıldı.

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Gaziantep'te taziye evi kan gölüne döndü! Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yasin A, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen akrabaları Hasan A, Muhsin A, Mehmet A. ve Cuma A. ile orada bulunan Orhan M. ve Şerif S'yi yaraladı.

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Gaziantep'te taziye evi kan gölüne döndü! Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Gaziantep'te taziye evi kan gölüne döndü! Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan incelemede Cuma A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şerif S. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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