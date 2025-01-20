BIST 10.044
DOLAR 35,58
EURO 36,72
ALTIN 3.095,30
HABER /  GÜNCEL

DEM Parti, ikinci İmralı ziyareti için bugün başvuru yapacak

DEM Parti, ikinci İmralı ziyareti için bugün başvuru yapacak

DEM Parti, Abdullah Öcalan ile ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yaptığını ve kısa süre içinde yanıt beklediğini açıkladı. 28 Aralık’taki ilk ziyarette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer alırken, ikinci görüşmeye Ahmet Türk’ün de katılması bekleniyor.

Abone ol

DEM Parti’den yapılan açıklamada, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile ikinci görüşme için başvurunun tamamlandığı ve kısa süre içinde yanıt beklendiği belirtildi.

İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK’TA GERÇEKLEŞTİSen

28 Aralık’ta gerçekleşen ilk İmralı ziyaretinde, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan yer aldı. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda, temasların "umut verici" olduğu ifade edildi.

İKİNCİ GÖRÜŞMEDE HEYETE AHMET TÜRK’ÜN KATILMASI BEKLENİYOR

İkinci ziyaretin hazırlıkları sürerken, heyete Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eski Eş Başkanı Ahmet Türk’ün de katılacağı bildirildi. Görüşmenin detaylarına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

SİYASİ PARTİLERLE TEMASLAR DEVAM EDİYOR

İmralı görüşmesinin ardından DEM Parti heyeti, çeşitli siyasi partilerle temaslarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, görüşmelerin olumlu geçtiği ve çözüm odaklı ilerlediği vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Virajı alamayarak direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Virajı alamayarak direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Real Madrid'de Florentino Perez yeniden başkan seçildi
Real Madrid'de Florentino Perez yeniden başkan seçildi
 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı
 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı
Meteoroloji uyardı: Kar, çığ ve don tehlikesi kapıda
Meteoroloji uyardı: Kar, çığ ve don tehlikesi kapıda
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i konuk edecek
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i konuk edecek
Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Akıllara durgunluk veren ölüm! Merdivenden çıkarken ayağı takıp düştü...
Akıllara durgunluk veren ölüm! Merdivenden çıkarken ayağı takıp düştü...
Sivas'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama var
Sivas'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da "Narkokapan-8" operasyonu! Bakan Yerlikaya ayrıntıları paylaştı
İstanbul'da "Narkokapan-8" operasyonu! Bakan Yerlikaya ayrıntıları paylaştı
Hükümet düğmeye bastı! Esnek çalışma modeli geliyor detaylar netleşti
Hükümet düğmeye bastı! Esnek çalışma modeli geliyor detaylar netleşti
Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak Türkiye'ye getirildi