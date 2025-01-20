DEM Parti, ikinci İmralı ziyareti için bugün başvuru yapacak

DEM Parti, Abdullah Öcalan ile ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yaptığını ve kısa süre içinde yanıt beklediğini açıkladı. 28 Aralık’taki ilk ziyarette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer alırken, ikinci görüşmeye Ahmet Türk’ün de katılması bekleniyor.

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DEM Parti’den yapılan açıklamada, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile ikinci görüşme için başvurunun tamamlandığı ve kısa süre içinde yanıt beklendiği belirtildi.

İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK’TA GERÇEKLEŞTİSen

28 Aralık’ta gerçekleşen ilk İmralı ziyaretinde, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan yer aldı. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda, temasların "umut verici" olduğu ifade edildi.

İKİNCİ GÖRÜŞMEDE HEYETE AHMET TÜRK’ÜN KATILMASI BEKLENİYOR

İkinci ziyaretin hazırlıkları sürerken, heyete Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eski Eş Başkanı Ahmet Türk’ün de katılacağı bildirildi. Görüşmenin detaylarına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

SİYASİ PARTİLERLE TEMASLAR DEVAM EDİYOR

İmralı görüşmesinin ardından DEM Parti heyeti, çeşitli siyasi partilerle temaslarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, görüşmelerin olumlu geçtiği ve çözüm odaklı ilerlediği vurgulandı.