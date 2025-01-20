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HABER /  DÜNYA

Huzurevinde yangın çıktı! 8 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Huzurevinde yangın çıktı! 8 kişi hayatını kaybetti

 Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Barajevo bölgesindeki huzurevinde çıkan yangında 8 kişi yaşamını yitirdi.

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Çalışma, İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Nemanja Starovic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Belgrad'daki Barajevo bölgesinde bulunan huzurevinde gece saatlerinde yangın çıktığını belirtti.

Starovic, ilk bulgulara göre, yangının kundaklamadan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Huzurevinin gerekli tüm belgelere sahip olduğuna işaret eden Starovic, "Yangında 8 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Yangından kurtarılanlara kalacak bir yer sağlandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Yerel medyadaki haberlerde ise yangından 13 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, huzurevinde yaklaşık 30 kişinin kaldığı kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin, yangını tamamen söndürdüğü bildirildi.

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