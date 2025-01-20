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Şanlıurfa'da sahte MİT mensubu tutuklandı

Şanlıurfa'da sahte MİT mensubu tutuklandı

Şanlıurfa'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtan kişi tutuklandı.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ortak operasyonla Şanlıurfa'da sahte MİT mensubu yakalandı.

​M.P'nin bir süredir Şanlıurfa başta olmak üzere çeşitli şehirlerde kendini MİT mensubu olarak tanıttığı, bu şekilde irtibata geçtiği kişilerden şantaj ve baskı kurarak para ve altın temin ettiği belirlendi.

​Düzenlenen ortak operasyonla M.P. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi.

Zanlı M.P, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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