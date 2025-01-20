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Bitkisel diş macunu diye sattılar! İçinden çıkan şok etti Bakanlık ifşa etti

Bitkisel diş macunu diye sattılar! İçinden çıkan şok etti Bakanlık ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerinde İstanbul'da "Lukaçi" markalı bitkisel macun ve "Viejo Resveratrol Mozambique" kahvesinde ilaç etken maddesi tespit etti. Halk sağlığını tehdit eden ürünler ifşa edilmeye devam ediyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, internet sitesinde yayımladığı “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” listelerini düzenli olarak güncelliyor. Zaman dilimi ve ürün grubu seçimi yapılabilen listede, son denetimlerde çeşitli bitkisel macunlar ve bir kahvede ilaç etken maddesi tespit edildiği açıklandı.

BİTKİSEL MACUN VE KAHVEDE İLAÇ ETKEN MADDESİ BULUNDU

Bakanlığın açıklamasına göre, İstanbul Kartal’da faaliyet gösteren Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama şirketine ait “Lukaçi” markalı ballı bitkisel macun ve bitkisel karışımlı macunlarda ilaç etken maddesi tespit edildi.

Benzer şekilde, Gold İlaç Sanayi ve Ticaret Şirketi’nin “Viejo Resveratrol Mozambique” markalı kahvesinde de ilaç etken maddesi bulunduğu belirlendi.

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