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TCDD 9 liman vinç operatörü alacak! İlan yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCDD 9 liman vinç operatörü alacak! İlan yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 9 vinç operatörü istihdam edecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, TCDD'nin Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğüne belirsiz süreli sözleşmeyle 9 personel alınacak.

İş gücü talepleri KPSS şartı gözetilerek bugünden itibaren 24 Ocak'a kadar Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak.

Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ile yeri gibi bilgiler TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.

Başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede isimleri yer alan adayların bildirilecek tarihlerde evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde yapılan çalışmaların "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" kapsamda olması ve niteliği gereği, ilan edilen iş gücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

Başvuruda bulunacak liman vinç operatörü adaylarının 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

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