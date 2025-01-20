Fuzul Topraktan 2025 hedeflerini açıkladı en az 6 proje satışa çıkıyor aşamalı konut kredisi

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, 2024'te 1640 konut sattıklarını belirterek, "Hedefimiz; 2025'te en az 3 bin yeni konut üretmek. Önümüzdeki 5 yılda ise 10 bin konutu yatırımcılarımızla buluşturmak. Bunun da yatırım karşılığı 1,3 milyar avro." dedi.

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Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, 2025'e ilişkin öngörülerini paylaştı.

Geçen senenin zor bir yıl olduğunu, özellikle gayrimenkul geliştirme anlamında yaşanılan sıkıntıların arttığını dile getiren Akbal, sadece kredi kısıtlamalarından kaynaklanan sorunlardan bahsetmediklerini, gayrimenkul geliştirenlerin değişen gelir gruplarına uyum sağlamakta zorlandığını söyledi.

Akbal, geçmiş yıllardaki gibi yüksek konut sayısına sahip markalı konut projelerinin geliştirilmesini çok mümkün görmediklerini kaydederek, "Markalı konut üreticileri ya

erişilebilir konut üretmek ya da lüks konut üretmek tercihlerinden birini seçmek zorunda kalacak. Lüks konutta ise talep artarak devam ediyor. Üst gelir grubuna hitap eden bu konutlarda talep oldukça iyi. Biz de grup olarak bu projelerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Orta ve orta üstü grupların konuta ulaşımının her geçen gün zorlaştığını ifade eden Akbal, kendilerinin bu tespitlerden yola çıkarak Türkiye'nin profiline en uygun şekilde konut üretimi için çalıştıklarını vurguladı.

"2024'te 300 binden fazla talep aldık, 1640 konut sattık"

Faruk Akbal, "Aşamalı konut sahibi olma sistemi" adını verdiklerini ve önce arsa payının satışını gerçekleştirdikleri Fuzul Topraktan sisteminden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sistemimizde yatırımcılarımız öncelikle toprak yatırımı yaparken, daha sonra inşaat maliyetini taksitler halinde karşılayarak konut sahibi olabiliyor. Yani önce arsa payı maliyetini, sonra inşaat maliyetini ödüyor. Eskiden Anadolu'da vatandaşlarımız önce toprağı alırdı, sonra bir şekilde evi yapardı ya da müteahhide verirdi. Toprağı alanın günün sonunda ev sahibi olması kolay ancak toprağı bulunmayanların birden konut sahibi olması daha zor."

Akbal, Fuzul Topraktan şirketini kurduktan sonra 2024'te 6 projede satışa çıktıklarını kaydederek, "Hepsi İstanbul'daydı. 1640 konut sattık. 300 binden fazla talep almışız. Projelerimiz 6 ila 9 ay arasında satışa kapanıyor. 'Erişilebilir konut' dediğinizde Türkiye'de evi olmayan yüzde 44'lük kitleye direkt hitap ediyorsunuz ve bu sizi avantajlı kılıyor. Şu anda hangi bölgede, nasıl bir proje yapmamız gerektiğini biliyoruz." şeklinde konuştu.

İlk projelerinde arsa payını aldıktan sonra inşaat sürecine katılımın yüzde 92 olduğunun altını çizen Akbal, "İlk projemiz olan Başakşehir'de sonuç bu şekilde. Yüzde 65-70 civarında inşaata katılım bekliyorduk. Bizim de beklediğimizin ötesinde oldu. Aslında bu oran projeyi kapattığımız anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"3 ayda bir şantiye açacağız"

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, önce arsa payını, sonrasında ise inşaat maliyetini ödemenin yatırımcıya hem ödemeleri geniş bir zamana yayma hem de yüzde 20 maliyet avantajı sağladığını vurguladı.

Akbal, "Bu rakam dönemin ekonomik dinamiklerine göre değişebilir. Yüzde 40'a çıkabilir veya yüzde 10'a düşebilir. Ancak ortalama olarak yüzde 20 maliyet avantajı sağlıyoruz. Burada en büyük avantaj arsa maliyetinde." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl satışlarını gerçekleştirdikleri 6 projeden birisinde inşaatın başladığını, bu yıl en az 4'ünde daha kazmayı vuracaklarını dile getiren Akbal, bu yıl 3 ayda bir şantiye açacaklarını söyledi.

"5 yılda 1,3 milyar avro yatırım hedefliyoruz"

Faruk Akbal, Fuzul Topraktan olarak İstanbul dışında da proje geliştireceklerini belirterek, Bursa, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır gibi şehirlerin radarlarında olduğunu bildirdi.

Bu yıl en az 6 projeyi satışa açacaklarını dile getiren Akbal, "Hedefimiz; 2025'te en az 3 bin yeni konut üretmek. Önümüzdeki 5 yılda ise 10 bin konutu yatırımcılarımızla buluşturmak. Bunun da yatırım karşılığı 1,3 milyar avro. Ana odağımız erişilebilirlik ve ev sahipliği oranını artırmak." diye konuştu.

Akbal, arsa bulma konusunda çok geniş işbirliği yaptıklarını kaydederek, sektördeki tüm geliştiriciler, yatırımcılar ve kamu kurumları ile çalıştıklarını söyledi.

Arsayı kat karşılığı yapmadıklarını, peşin para ödeyerek minimum maliyetle aldıklarını anlatan Akbal, bu sayede tüketicinin ihtiyacına göre arsa bulabildiklerini ve fiyatları aşağıya çekebildiklerini kaydetti.

"Aşamalı konut kredisi geliyor"

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, erişilebilir konut için çalışmalarını farklı alanlarda sürdürdükleri belirterek, "Bunun için öncelikle müşterinin finansman problemini çözmek zorundasınız. Türkiye'de ilk defa yeni bir konut kredisi tipi ortaya çıktı. Aşamalı konut kredisi için bir banka ile işbirliğimizi yaptık. Detaylarını kısa sürede paylaşacağız. Aşamalı konut sahibi olma sistemimiz var. Şimdi de aşamalı konut kredisi geliyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle yüksek taksitleri ödeyemeyecek olanlar için bu sistemin büyük katkılar sunacağını dile getiren Akbal, ayrıca ilk etapta 50 milyon avroluk erişilebilir gayrimenkul yatırım fonu kuracaklarını, bu sayede daha ölçekli arsa alabilir hale geleceklerini sözlerine ekledi.