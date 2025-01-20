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Almanya Başbakanı Scholz, Elon Musk'ı eleştirdi

Almanya Başbakanı Scholz, Elon Musk'ı eleştirdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'li iş insanı ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın, aşırı sağ partilere verdiği siyasi desteği eleştirdi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Schwalbach am Taunus kentinde düzenlediği seçim kampanyasında konuştu. Scholz, “Bizi asıl endişelendirmesi gereken, Elon Musk gibi medyada güçlü birinin Avrupa'da, örneğin İngiltere'de, Almanya'da ve diğer birçok ülkede aşırı sağcı partilere destek vermesidir” ifadelerini kullandı.

 Muhafazakar medya sahiplerinin, sosyal demokrat siyasetçilere karşı şiddetli kampanyalar yürütmesinin yeni bir şey olmadığını belirten Scholz, “Bu her zaman oldu” dedi.

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