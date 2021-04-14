Ahmet Altan tahliye edildi! İşte ilk fotoğrafı
Ahmet Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu, Yargıtay'ın verdiği tahliye kararının kendisine tebliğ edilmediğini söyledi. Çalıkuşu, "Ahmet Altan'ı almak için Silivri'ye gidiyoruz" dedi.Abone ol
Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen hapis cezaları Yargıtay'da bozuldu. AİHM, Silivri Cezaevi’nde 4 yıl 7 aydır tutuklu bulunan Ahmet Altan’ın başvurusunu karara bağlamış ve Türkiye aleyhine 'hak ihlali' kararı vermişti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararı üzerine Yargıtay, Ahmet Altan'ın ‘silahlı terör örgütüne yardım‘dan aldığı hapis cezasını bozdu. 4 yıl 6 ay 21 gündür tutuklu olan Altan üçüncü kez tahliye edildi.
Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın ‘silahlı terör örgütüne yardım‘dan aldığı hapis cezaları Yargıtay tarafından bozuldu.
Mahkeme, tutuklu sanık Altan'ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Dairenin bozma kararını, Türk Ceza Kanunu'nun 220/7'nci maddesinde belirtilen indirimin uygulanmadığı gerekçesiyle aldığı belirtildi.