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Gökhan Gönül için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün arka adale üst yapışma yerinde 2. derece kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı

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Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün üst adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Gönül'ün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda arka adalesinde ikinci derecede kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı. 36 yaşındaki tecrübeli futbolunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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