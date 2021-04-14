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Gökhan Gönül için sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün arka adale üst yapışma yerinde 2. derece kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladıAbone ol
Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün üst adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Gönül'ün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda arka adalesinde ikinci derecede kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı. 36 yaşındaki tecrübeli futbolunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.