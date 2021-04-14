Koronavirüs nedeniyle hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde son 40 yılda şeker hastalarının sayısının 4 katına çıktığını belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmının diyabet olduğunu belirtti.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'Küresel Diyabet Sözleşmesi'nin lansmanı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Diyabet konusunda acil önlem alma ihtiyacı her zamankinden daha açık" ifadesini kullandı.

Dünya genelinde son 40 yılda diyabet hastalarının sayısının 4 katına çıktığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Erken ölme riski düşeceği yere artan tek büyük bulaşıcı olmayan hastalık türü bu. Ayrıca yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var" uyarısını yaptı.