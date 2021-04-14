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Galatasaray'da başkanlık seçiminin tarihi belli oldu
Galatasaray'da başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun 22 Mayıs'ta gerçekleştirileceği açıklandı.Abone ol
Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.
Genel kurulun Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.