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Galatasaray'da başkanlık seçiminin tarihi belli oldu

Anadolu Ajansı

Galatasaray'da başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun 22 Mayıs'ta gerçekleştirileceği açıklandı.

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Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Genel kurulun Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

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