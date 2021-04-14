Türkiye'nin koronavirüs aşısı Libya'ya ulaştı
Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Kovid-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya heyetinin Ankara ziyareti öncesi ülkeye 150 bin doz aşının hibe edileceğini açıklamıştı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Kovid-19 aşısının Libya'ya ulaştırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara'dan yola çıkan 150 bin doz Kovid-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı. Aşılar Libyalı yetkililere teslim edildi." ifadesine yer verildi.