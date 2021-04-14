BIST 1.409
DOLAR 8,08
EURO 9,69
ALTIN 450,74
HABER /  POLİTİKA
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' tepkisi: Hodri meydan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki dokunulmazlık dosyasının TBMM Başkanlığı'na sunulmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yiğide savaş bayramdır. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 8'i CHP'li, 2'si HDP'li olmak üzere 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 7 milletvekili için hazırlanan fezlekelerin CHP'nin, hakkında toplatma kararı verilen "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" broşürü için olduğu öğrenildi.

"Meydan okudu"
Twitter hesabından paylaştığı video ile fezlekeye tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Fezleke göndermiş, dokunmazlığımı kaldıracakmış... Hodri meydan!" paylaşımı yaptı.

"Ne yaparsanız yapın"
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Ülke lebalep hasta. Hastanelerde yer yok. 128 milyar doların nereye gittiği belli değil. Gece yarısı muhalefet partisinin ofislerini basıyorlar, vinçlerle... Gündemi değiştirmek gerek. Algıcıların algıları tutmadı. Şimdi ne yapıyorlar? Fezleke düzenliyorlar, 'Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldıracağız' diye. Önemli olan Kılıçdaroğlu değil, önemli olan ülke. Kılıçdaroğlu fanidir. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, yiğide savaş bayramdır. Hodri meydan"

ÖNCEKİ HABERLER
Cenk Tosun: Taşın üzerinde oynattılar bizi
Koronavirüs nedeniyle hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var
Biri turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin koronavirüs aşısı Libya'ya ulaştı
Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
Türkiye 14 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Yıldırım Akbulut için taziye mesajı
Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu
Bursa'da tarihi konak yangınlarında sabotaj şüphesi
Beşiktaş hisselerine bir ay süreyle satış yasağı geldi
Yorumlar