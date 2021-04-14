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Cenk Tosun: Taşın üzerinde oynattılar bizi

Beşiktaş'ın Erzurumspor'la oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Cenk Tosun, dedesi Ahmet Kırca'ya dert yandı. Stattın zemininden şikayet eden ve sakatlığını buna bağlayan golcü futbolcu, "Dede, çim sahada değil, taşın üzerinde oynattılar bizi" ifadelerini kullandı.

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Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş, Cenk Tosun'u sakatlığa kurban verdi. Golcü futbolcunun dedesi Ahmet Kırca, torunuyla sakatlık üzerine neler konuştuğunu anlattı.

Ahmet Kırca'nın açıklamaları şöyle:

"Torunumun acılar içinde yerde kaldığını görünce içimden bir parça koptu sanki, gözyaşlarımı tutamadım. O benim canım ciğerim.

Ameliyattan sonra konuştular
Hemen annesini aradım, ameliyata alınacağını söylediler. Ameliyattan sonra da Cenk ile konuştum. 'Dede, çim sahada değil, taşın üzerinde oynattılar bizi

"Transfer olunca sevinçten havalara uçmuştu"
Cenk kendini bildi bileli hasta Beşiktaşlı, Renklerine gönül verdiği kulübe transfer olunca sevinçten havalara uçmuştu. Beşiktaş'ta ve A Millî Takım'da oynamak en büyük hayalleriydi. Çok şükür ikisini de gerçekleştirdi, onunla gurur duyuyorum.

"Cenk söz verdi"
Durumu şu anda iyi, formasından uzun süre ayrı kalacağı ve EURO 2020'de ülkesine hizmet edemeyeceği için çok üzgün; ama eskisinden daha iyi olacağına söz verdi."

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