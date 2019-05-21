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ABD Huawei kararını erteledi

ABD Huawei kararını erteledi

ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. Huawei bu süreçte, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD'de üretilen bazı ürünleri satın almaya devam edebilecek.

ABD'nin aldığı karar Huawei'nin mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. 

Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Reuters'a yaptığı açıklamada söz konusu 90 gün boyunca Huawei teknolojisine dayanan telekomünikasyon şirketlerine başka anlaşmalar yapmaları için imkan tanınmış olacağını da belirtti.

Uzmanlar ise 90 günü kapsayan kararla internet, bilgisayar ve cep telefonları sistemlerinin olası bir çöküşünün engellenmesinin amaçlandığını belirtiyor. 

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararla aralarında Huawei'nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmış ve Google, Intel, Broadcom, Qualcomm gibi ülkenin önde gelen teknoloji şirketleri Huawei ile işbirliğini durduracağını açıklamıştı.

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