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Çin'den ABD'nin Huawei kararına ilginç mesaj: Bekleyin ve görün

Çin'den ABD'nin Huawei kararına ilginç mesaj: Bekleyin ve görün

Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei’ye getirdiği yasağın ardından alınacak önlemler için “bekleyin ve görün” uyarısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang’ın açıklamaları, ABD Ticaret Bakanlığı’nın ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını koruma amacıyla ABD’li şirketlerin Huawei ile çalışmasını yasaklamasının ardından geldi.

Bunun yanında ABD merkezli teknoloji şirketi Google, hizmetlerinin Huawei cihazlarında yasaklanacağını açıkladı. Google’dan yapılan açıklamada şirketin Ticaret Bakanlığı kararına uyması gerektiği belirtilirken, mevcut Huawei kullanıcılarının “Google Play ve Google Play Protect” gibi hizmetleri kullanmaya devam edebilecekleri belirtildi.

Ek olarak medyada yer alan bazı haberlerde Almanya merkezli çip üreticisi Infineon Technologies’in Huawei’ye yapılan teslimatları durduracağı iddia edildi.

ABD merkezli çip üreticileri Intel ve Qualcomm’un da Washington’ın kararı üzerine Huawei’ye yazılım ve ürün göndermeyi bıraktığı belirtildi.

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