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Araştırma sonuçları şaşırttı! İnsanoğlu 120 bin yıl önce bakın ne yiyormuş

Araştırma sonuçları şaşırttı! İnsanoğlu 120 bin yıl önce bakın ne yiyormuş

Güney Afrikalı ve İngiliz arkeologlardan oluşan araştırma ekibinin araştırma sonuçlarına göre, insanoğlunun yaklaşık 120 bin yıl önce kök bitkileri pişirip yemeye başladığını ortaya koydu.

Araştırma ekibi, Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletindeki Klasies Nehri Mağaraları'nda yaklaşık 120 bin yıl önce Orta Taş Devri'nde yaşayan insan topluluklarından kalan küllenmiş kök bitki kalıntıları buldu.

Araştırmacılar küllenmiş kalıntıların, insanların yumru ve köksap türü kök bitkileri pişirerek yediğine dair en eski bulgular olduğunu belirtti.

İnsan topluluklarının Orta Taş Devri'nde av aletlerinin ve tekniklerinin gelişmesine karşın 120 bin ila 65 bin yıl arasında hala kök bitkileri pişirip yemeye devam ettiklerine dikkati çeken araştırmacılar, bunun çevreyle uyumun yanında dengeli bir diyet alışkanlığının da göstergesi olduğunu ifade etti.

nehir

Kök bitkilerini pişirmenin, tarımın ortaya çıkmasından çok önce, insanlık tarihiyle yaşıt bir alışkanlık olduğunu vurgulayan araştırmacılar,  insanların balık ve av hayvanlarından elde ettikleri protein ve yağları, kök bitkilerden elde ettikleri nişasta ve potasyumla dengelediğini kaydetti. 

İnsanoğlunun tarıma ve yerleşik hayata bundan yaklaşık 10 bin yıl önce geçtiği tahmin ediliyor. 

Araştırmanın sonuçları "Journal of Human Evolution" dergisinde yayımlandı. 

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