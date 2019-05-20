Kırklareli'nde 7 kız öğrenciyi taciz eden kantinci hakkında karar verildi!

Game of Thrones finalinde skandal

2019 yılı fıtır sadakası miktarı kişi başı ne kadar oldu Diyanet

Sevcan Orhan'a ne oldu hastalığı ne kanser mi son haber

YSK İstanbul seçimleri için gerekçeli kararı açıklayacak gözler YSK'da

Türkiye-Fransa maçına büyük ilgi

Sevcan Orhan Hasan Şaş aşkı bitti mi tam nişanlanacakken...

Boyner'den birbirinden farklı güneş gözlüğü seçenekleri

2019 fitre fiyatı ne kadar oldu 2019 Diyanet günlük fitre ücretleri