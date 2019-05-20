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Kırklareli'nde 7 kız öğrenciyi taciz eden kantinci hakkında karar verildi!

Kırklareli'nde 7 kız öğrenciyi taciz eden kantinci hakkında karar verildi!

KIRKLARELİ Demirköy'de bulunan ilkokulda 7 kız öğrenciyi taciz eden kantin işletmecisi tutuklandı.

İğneada beldesindeki ilkokulda öğrenim gören 7 kız öğrenci, kantin işletmecisi S.A'nın kendilerini taciz ettiğini ailelerine söyledi.

Ailelerden suç duyurusu

Aileler, Demirköy Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine jandarma ekipleri, S.A'yı evinde gözaltına aldı.

Sapık kantinci tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

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