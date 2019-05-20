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Ortodoks Kilisesi lideri: Kürtaj yasaklansın

Ortodoks Kilisesi lideri: Kürtaj yasaklansın

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Rusya’da devlet teşviklerinin nüfusu arttıramayacağını söyleyerek çözüm olarak kürtajın yasaklanması gerektiğini savundu. 

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Rusya’da kürtajın yasaklanması gerektiğini söyleyerek bunun nedenlerini açıkladı.

Kirill, Rusya hükümetinin nüfus artışına teşvik amaçlı gerçekleştirdiği maddi politikaların nüfus artışına bir etkisinin olmadığını söyleyerek, “Her yıl doğmamış birçok çocuğumuz var. Bu doğrultuda 10 yılda Rusya’nın nüfusu 156 milyon 20 yıl sonra ise 166 milyonda kalacak” dedi. 

Hükümetin gerçekleştirdiği nüfusu arttırmaya yönelik politikaların etkili olmadığını ifade eden Kirill, “Annelik için teşvikler çok güzel ama bunlar yetersiz politikalar. Bu teşvik politikalarıyla nüfus artışı sağlamamız mümkün değil” dedi. Rusya’nın demografik yapısına dikkat çeken Patrik Kirill, kilise olarak çözüm önerileri sunduklarını ve bunu Hristiyanlıkla bağdaşan çözümler olduğunu söyledi. 

Kürtaj tamamen yasaklanmalı 

Patrik Kirill, kürtajın Hristiyanlıkla bağdaşmayan bir yöntem olduğunu söyleyerek, “Tanrı’ya göre bin insanı öldürmek büyük bir günahtır. Bu nedenle ruhani bir bakış açısıyla mücadele amacımız vardır. Bunun aynı zamanda politik ve sosyolojik sonuçları vardır” dedi. Patrik Kiril, kürtaj konusunda kilisenin çalışmalar yaptığını açıklayarak, “Bu konu hem din adamları, hem ülkenin çıkarlarını düşünen hem de insan hayatını kurtarma hedefi olanların öncelikli konusu olması gerekir” diye konuştu. 

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