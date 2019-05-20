Ramazan ayında sofralarda kesinlikle bulunması gereken 5 besin

Diyetisyen Çağlanur Korkmaz, ramazan ayı boyunca sofralardan eksik edilmemesi gereken 5 besini, yumurta, ceviz, süt-yoğurt, tam buğday ekmeği ve tarçın olarak sıraladı.

Uzman diyetisyen Çağlanur Kormaz, ramazan ayı boyunca sofralardan eksik edilmemesi gereken 5 besini, yumurta, ceviz, süt-yoğurt, tam buğday ekmeği ve tarçın olarak sıraladı.

Korkmaz, "Yumurta, anne sütünden sonra gelen, vücutta yararlılığı en yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Yüksek protein içeriği sayesinde tok tutma etkisi mevcuttur. Sahurda 1 adet haşlanmış yumurta, omlet veya menemen tüketilmesi vücut için gerekli olan proteinin büyük bir kısmının alınmasını sağlar ve tokluk hissini artırır."

"Ceviz ise içeriğindeki Omega-3 yağ asitlerinden dolayı ramazanda açlığa bağlı dikkat azalması ve sağlıklı bir oruç süresi için günde 2-3 adet ceviz tüketilmesi gerekir. İçeriğindeki doymamış yağ sayesinde kalp koruyucu besinler arasında yer almaktadır" diye konuştu.

Kilo kontrolü sağlar

Süt ve yoğurdun ise içeriğindeki yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle kilo vermeye yardımcı olduğunu belirten Korkmaz, “Yüksek protein içeriği ile tokluk süresini uzatmaktadır. Ramazan’da tüketilmesi ile kilo alımının önüne geçilerek kilo kontrolü sağlanabilir. Yüksek lif içeriği nedeniyle de tam buğday ürünleri uzun süreli tokluk sağlamaktadır."

Tok kalmak için tam buğday ekmeği

"Sahurda tüketilen tam buğday ekmeği daha uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır. 1-2 dilim tam buğday ekmeği sahurda tercih edilebilir. Tarçın kan şekerinin düzenlenmesinde önemli rol oynayan tarçın önemli baharatlar arasındadır."

"Uzun süre açlık sonrasında alacağımız besinlerle yükselen kan şekerimizi dengelemek için süte, yoğurda, suya, çaya tarçın ilave edebiliriz” dedi.