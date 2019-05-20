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Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor ikramiye ödeme günleri

Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor ikramiye ödeme günleri

Milyonlarca emekliye devlet tarafından ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi için araştırmalar başladı. Peki 2019 yılının ramazan bayramında emekliye ilk ödeme ne zaman yapılacak? İşte emekliye bayram ikramiyesi ödenecek günler

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek araştırması milyonlarca emeklinin gündeminde.  Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Uygulamadan memnun olan milyonlarca emekli, bu yıl da bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyor. İşte detaylar...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK: Bu yıl Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI: Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. 

HAZİRAN'DA EMEKLİ OLANA KURBAN BAYRAMI'NDA ÖDENECEK: Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. 

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