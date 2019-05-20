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Üniversite öğrencilerinin kredilerini kapatacak

Üniversite öğrencilerinin kredilerini kapatacak

Milyarder işadamı ABD'deki bir üniversitenin bu sene mezun olan bütün öğrencilerinin eğitim borçlarını karşılayacak.

ABD'nin en önemli hayırseverlerinden Smith, Morehouse Üniversitesi'nde fahri doktora almak için bulunuyordu.

Üniversite'nin 400 mezununun milyonlarca dolarlık borcu Smith tarafından ödenecek.

Üniversite, öğrencilerin toplum borcunu hesaplayarak Smith'e bildirecek. Masrafların en az 10 milyon dolar olması bekleniyor.

Smith törende konuşma yaparken kararını açıklayınca 2019 mezunları ve okulun öğretmenleri büyük tezahüratta bulundu.

56 yaşındaki Smith 2000 yılında Vista isimli özel sermaye şirketi kurmuş ve yazılım şirketlerine yatırım yapmıştı. Smith'in kişisel mal varlığının bugünkü net değeri 5 milyar dolar.

Smith "Sekiz nesildir bu ülkede bulunan ailem adına, sizin otobüsünüze biraz yakıt koyacağız. 2019 yılı benim sınıfım, ailem öğrencilerin üniversite kredilerini ödemek için bağış yapıyor" dedi.

Smith konuşması sırasında ayrıca Morehouse Üniversitesi'ne 1.5 milyon dolarlık bağış yapacağını da ekledi.

"Hepimiz ağladık"

AP haber ajansına konuşan 22 yaşındaki Aaron Mitchom eğitimi için bankadan aldığı 200 bin doları geri ödemeyeceğini öğrenince ağladığını açıkladı.

"Şoke olmuştum. Kalbim durdu. Hepimiz ağladık. O anda üstümüzden büyük bir yük kalktı" dedi.

Morehouse Üniversitesi başkanı David A. Thomas CNN televizyonuna yaptığı açıklada "Borcunuzu geri ödemek zorunda kaldığınızda dünyada yapacaklarınız sınırlı. Bu bağış onlara hayallerini, tutkularını takip etme özgürlüğü tanıyor" dedi.

Morehouse geçmişte siyah erkeklerin ağırlıklı olarak gittiği bir üniversiteydi.

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