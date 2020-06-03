8 ilde başka bir hastalık patlak verdi! Ercinzan'da listeye eklendi

ERZİNCAN'da koronavirüs bitmeden yaz aylarının gelmesi ile birlikte eski bir hastalık hortladı. Tokat, Tunceli, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Bingöl'de de KKKA vakaları patlak verdi.

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Türkiye corona virüsü salgını ile mücadele ederken 8 ilde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı da yeniden ortaya çıktı. Özellikle Kelkit vadisinde yayılan KKKA hastalığı Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Bingöl ve Tunceli'de yeniden yayılıyor.

Son olarak Erzincan'da da KKKA hastalığında patlama yaşandı. 1 ay içinde 17 kişi, KKKA hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Geçmiş dönemde birçok insanı hayattan koparan hastalığa ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar, KKKA'nın temmuz sonuna kadar süreceğini belirtti.

KENE ISIRAN KİŞİLERDE GÖRÜLEN KKKA BELİRTİLERİ *Ateş,

*Üşüme,

*Titremenin eşlik ettiği bir soğuk algınlığı şeklinde ani başlar.

*Çoğu hastada halsizlik, şiddetli kas eklem ağrıları olur.

*Bazen bulantı/kusma, ishal ve vücutta döküntü vb. olabilir.

Kelkit Vadisi sahasına dikkat

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, şu açıklamalarda bulundu:

* Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, Türkiye’de ilk kez 2002’de görülen vakalardan sonra tanındı ve kesin tanı doğrulandıktan sonra ülkemizde birçok bölgeden vakalar bildirildi. Öncelikle Tokat ve Kelkit Vadisi sahasında görülen vakalardan sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hâlâ varlığını korumakta ve her yıl birçok insanı etkilemektedir.

Temmuz sonuna kadar sürecek

* Hastanemize Erzincan’ın ilçeleri ile birlikte çevre illerden (Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Bingöl) başvurular olmaktadır. Temmuz sonuna kadar vakaların devam edeceği kanaatindeyiz.

* Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı yeni bir hastalık değildir. Bazı vakalarda ölümle sonuçlanabilen bir kırsal bölge hastalığıdır.

* Hastanemizde tanı koyduğumuz hastaların hepsi ya kırsal bölgelerde ikamet edenler ya da herhangi nedenle buraları ziyaret eden kişilerdir.

*Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanların önerilere dikkat etmeleri gerekiyor.

Alınması gereken önlemler

*Pantolan paçalarını çorap içine sokun

*Uzun kollu giyinin

*Eldiven kullanın

*Evinize döndüğünüzde vücutta kene kontrolü yapın



Kene ısırıp vücuda yapıştığında ağrı hissi olmamaktadır. Kenenin tükürük salgılarında anestezik yapıda maddeler vardır ve saatler sonra bile fark edilmeyebilir. Bu yüzden riskli bir bölge ziyaretinden sonra baştan tırnağa kadar bir kene kontrolü önemlidir. Kene tutunmuş ise çoğunlukla sizin bulmanız gerekecektir.



Keneyi çıkarırken bunları kullanmayın

Keneler, virüsü en fazla kendisi travmaya maruz kaldığı zaman salgılıyor. Bu nedenle vücuda yapışmış bir kenenin özerine kimyasal madde dökmek, sigara söndürmek, bıçakla kesmek veya çıplak elle koparıp atmak gibi davranışlardan sonra virüsü taşıyan bir kene ise, daha fazla virüs bırakacak ve hastalık riskini artıracaktır. Bu nedenle vücuda yapışmış bir kenenin fazla kurcalanmadan uygun şekilde çıkarılması oldukça önemlidir.