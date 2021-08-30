4. hakemle yaşananları anlattı! Sergen Yalçın: Ghezzal transferi tesadüftü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, katıldığı televizyon programında konuştu. Ligin üçüncü haftasında oynadıkları Karagümrük maçında 4. hakemle yaşanan diyalogdan bahseden Yalçın, Ghezzal'ın transferiyle ilgili de itirafta bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, TRT Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programına katıldı. Programda Yalçın, Rıdvan Dilmen ve Erbatur Ergenekon'un sorularını yanıtladı.

Yalçın Karagümrük maçında 4. hakemle yaşadığı yabancı kuralı olayını da anlattı.

"Yahu bırak lanet olsun Necip'i çağır sokalım"

Sergen Yalçın, "Hakem bize sahada 3 Türk olması gerektiğini söylüyor. Biz de diyoruz ki sahada 8 yabancı var. Kural 8 yabancı kuralı mı, 3 Türk kuralı mı? Kenarda tartışılıyor, bizim merkezde 2 oyuncumuz var. En son dedim 'yahu bırak lanet olsun Necip'i çağır sokalım bir an evvel de garanti olsun." ifadelerini kullandı.

Salih Uçan’ın kırmızı kart görmesinin ardından yapılan oyuncu değişikliğinde Teixeira oyundan çıkarken yerine Necip dahil olmuştu. Kurala göre ise yabancı oyuncu oyuna dahil olabilirdi. Yalçın, maç sonrası dördüncü hakemin kendilerini yanlış yönlendirdiğini öne sürerek “4. hakem kuralı bilmiyor. 4. hakem bize 1 yerli oyuncu sokmamızı söyledi. Hakemi zan altında bırakmak istemiyorum ama kuralı bilmiyor” diye konuşmuştu.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Küçüklüğümde futbolcu olmayı hiç düşünmüyordum. Arkadaş ortamında eğlencesine oynuyorduk. 16-17'sinden sonra olacağız galiba dedim. Aklımda yoktu öncesinde futbolcu olmak. Hiç düşünmedim. Bir gün evde oturuyoruz. İlkokul 5'e gidiyorum ben daha. Babam Beşiktaş'ın seçmeleri var, gitsene dedi. Ne yapacağım baba dedim ama gittim. Sonra bir anda gelişti her şey. Çocukluğumuz Sarıyer'de Rıdvan Dilmen seyrederek geçti. Kilyos'ta oturuyorduk biz. Kilyos'tan Sarıyer'e sürekli Rıdvan Dilmen için giderdik.

Ben hiç eyvah demem. Kurada da eyvah demedim, hiç eyvah demem. Maç oynayacağız sonuçta. Oynanmamış maç sonuçta. Futbolculuk çok kolay. Sadece kendinden sorumlusun. Ancak teknik direktörlük daha farklı, bir sürü insanı yönetmen gerekiyor.

"Hiçbir oyuncuyla problem yaşamadım"

Çalıştığım hiçbir kulüpte oyuncularla bir problemim olmadı. İletişime açık bir insanım. Oyuncu problemi çözmek istiyorsa benimle çözer. Oğuzhan geldi. 'Hocam ben niye oynamıyorum?' dedi. Ben de niye oynamadığını anlattım. Oğuzhan Özyakup iyi oyuncu ancak devamlılığı yok.

Maç başladığında oyuncu hiçbir şey düşünmez"

Maç başladığı zaman oyuncu ne ağırlığı, ne formayı, ne bantı anlar. Maç başladığı anda oyuncu maçı oynar. Prim olmuş, ailenden biri vefat etmiş. Oyuncu bunları düşünmez, sadece oyunu düşünür. Ancak biz oynarken düşünüyorduk. Maçı erken bitiriyorduk, 50-60'ta.

İmza töreni...

Vodafone Park'taki imza töreni planda yoktu, tamamen tesadüf oldu. 'Ne gerek var, az kişi olacak, rezil olacağız' dedim. Tribünleri görünce şok oldum. Stadı öyle kalabalık görünce 'Biz yandık.' dedim.

Sevindik, üzülmedik

Biz geçen sene Avrupa'dan elendiğimize sevindik, üzülmedik. Biz maç trafiğini o dönem kaldıracak seviyede değildik. Biz milli maç arasında hazırlık kampı yaptık. Ardından sezon başlangıcı gibi yaptık, milli aranın ardından.

Şahsi hedefim her sene şampiyon olmak. Kariyer planlarım arasında Avrupa'da çalışmak da var. Gelen teklifler oldu ama Beşiktaş'tan ayrılacaksam hatırı sayılır bir takıma giderim. İspanya'ya gitmek isterim. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak bizim için büyük başarı.

Ghezzal transferi tesadüftü: Ghezzal tesadüf transferdir. Benim bir menajer arkadaşım var. 'Hocam bir oyuncu var, seyreder misin' dedi. 2 gün var transferin bitmesine. Telefondan seyrediyorum. 'Sen bu oyuncuyu nereden buldun' dedim. Topu alışverişine baktım, sadece o kadar. Hemen getir dedim"

Oyunculara tavrımız çok net. Sonuçta hepsi profesyonel oyuncu. Hepsinin işi koşmak. 6 futbolcunun kulübede oturması doğru mu? Önce bunu sormak lazım. Kaleci Utku, Karagümrük'e gidiyor gibi... Stopere Montero'yu bonservisi ile almayı düşünüyoruz. Bir yabancı orta saha transferi yapmak istiyoruz.

Gedson Fernandes sözleri

Ben artık 6 numara istemiyorum, 6-8 birlikte oynayan oyuncular lazım artık. Gedson Fernandes'i de bu yüzden istedim. Artık Avrupa'da tek taraflı oynayan futbolcuyu kimse istemiyor.

Rıdvan'ı kiralamayacağız. Bu haberlerin nereden çıktığını ben anlamadım. Ersin ve Rıdvan, Beşiktaş'ın geleceği. Rıdvan Yılmaz konusu canımı sıktı. Rıdvan'ı kiralıyor musunuz diyorlar. Ya kardeşim kim söyledi? O nereden çıktı? Rıdvan, Ersin Beşiktaş'ın geleceği hep. Umut Meraş'ı aldık. O bölgede Rıdvan var diyorlar. Siz biliyorsunuz ben bilmiyorum yani öyle mi?

Rakiplerimiz iyi başladı. Fenerbahçe iyi başladı. İyi bir antrenör aldılar. Galatasaray'da zaten Fatih hoca var. Konuşmaya gerek yok. Trabzonspor ise bence en hazır takım olarak görünüyor.

Adem Ljajic kararı

Adem Ljajic'ten tamamen ümidimizi kestiğimiz için kadro dışı bıraktık. Ben, Adem ile en az 8 kere toplantı yapmışımdır. Çok şans verdim. Ama bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi.

3 yıllık teklif kabul etmem

Üç yıllık teklif gelse kabul etmem. Ben bir yıllık anlaşma yapıyorum. Üç sene kontrat yaparsam oraya tazminatı koyarım, sonra da o tazminatı senden alırım. Kulübü böyle bir şeyin altına sokmak istemiyorum.

Oyuncularımıza teklifler var

Ersin’e ve Larin’e yurt dışından teklif geldi. Rıdvan’a Almanya’dan bir teklif geldi. Yakın zamanda Güven’e Championship’ten bir teklif geldi.