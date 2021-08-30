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Afganistan'da 5 büyüklüğünde deprem

Afganistan'da 5 büyüklüğünde deprem

AFGANİSTAN'ın HinduKuş bölgesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 40 kilometre derinliğe sahip depremin Kabil'de de hissedildiği öğrenildi.

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Afganistan'ın Hindukuş bölgesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Derneği'nin verilerine göre, deprem yerel saatle 22.53'te 40 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremin Bağlan vilayetine yakın bir bölgede gerçekleştiği öğrenildi. Öte yandan deprem Kabil'de de hissedildi.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne yansıyan verilere göre ise Badahşan vilayetine bağlı Curm kasabasının 33 kilometre kuzeyinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

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