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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan lideri Caparov ile telefonda görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan lideri Caparov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Karşılıklı kutlama ve tebrik
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov görüşmede Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kırgızistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 30 yıl önce Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Bişkek’te ilk büyükelçilik açan ülke olduğuna işaret ederek, kardeş Kırgızistan’ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konuşuldu
Geçen 30 yıl içerisinde Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin her alanda geliştiğini ve kurumsallaştığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl ayrıca iki ülke ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltmelerinin 10. yıldönümü olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kırgızistan arasında gücünü müşterek dil, din, kültür ve tarihten alan stratejik iş birliğinin daha da güçleneceğine inandığını dile getirdi.

İki lider, Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek adımlar atmaya devam etme hususunda mutabık kaldı.

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