Çin eğitimde dikkat çeken karara imza attı: 6 ve 7 yaşındaki öğrencilere yazılı sınav yasağı
ÇİN'de, rekabetçi eğitim sisteminde veliler ve öğrenciler üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla 6 ve 7 yaşındaki öğrenciler için yazılı sınavlar yasaklandı.Abone ol
Çin Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin karşılaştığı baskıyı etkili bir şekilde hafifletmek amacıyla zorunlu eğitim kapsamında okulların sınav sayısını büyük oranda azaltmasına ilişkin genelge yayımladı.
BBC'nin haberine göre, Çin'in eğitim alanındaki reformların bir parçası olarak Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, bu baskının öğrencilerin "fiziksel ve zihinsel sağlığına" zarar verdiği kaydedildi.
Açıklamada, "Sınavlar eğitimin gerekli bir parçasıdır ancak bazı okullarda çok sık tekrarlanan sınavlar gibi öğrencilere aşırı yük getiren sorunlar var. Bu durumun düzeltilmesi gerekir" değerlendirmesi yer aldı.
Yeni kurallarla ayrıca Çin'de bir okulun dönem başına belirleyebileceği test ve sınav sayısı da sınırlandı.
18 yaş altı için de yeni bir karar alındı: Haftada 3 saat sınırı
Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, oyun bağımlılığının önüne geçmek için online oyunlarla ilgili yeni kısıtlamalar getirdi. Yeni düzenlemeye göre 18 yaşın altındaki çocuklar haftada sadece 3 saat oyun oynayabilecek.