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CHP'li başkanın Erdoğan'ın mesajına sırtını dönmesi Meral Akşener'i kızdırdı

CHP'li başkanın Erdoğan'ın mesajına sırtını dönmesi Meral Akşener'i kızdırdı

Kadıköy'de kaymakamlık tarafından düzenlenen 30 Ağustos törenine katılan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken sırtını döndü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu duruma tepki gösterdi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümünde Kadıköy  Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin tören alanına sırtını döndü.

"Ortak bayramda bu tepki yakışmadı"
Söz konusu protestoyu Twitter hesabından paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz bu da değiliz. Birkaç gün önce bir vatandaşın muhalefet liderine verdiği tepkiyi ayıplamıştık. Şimdi, milli bir günde, hepimizin ortak bayramında bu tepki de yakışmadı" dedi.

"Siyasetçi devlet bilinciyle hareket etmeli"
Akşener, "Siyasetçi, tepki de olsa devlet bilinciyle hareket etmelidir" ifadelerini kullandı

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