HABER /  EKONOMİ

2008 krizini bilen ABD'li ekonomistten yeni kehanet

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, ABD’li ekonomist Peter Schiff’e göre yaklaşan çok daha derin bir krizin habercisi. Schiff, “Dünya artık ABD’nin altındaki halıyı çekiyor. Dolar çökecek ve yerini altın alacak" dedi.

Fox Business’ta katıldığı programda konuşan Schiff, merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırmasını ve dolar varlıklarından uzaklaşmasını, ABD doları açısından ciddi bir güven kaybının işareti olarak yorumladı.

Schiff’e göre dünya, bir yandan ABD’nin artan borç yüküyle, diğer yandan doların rezerv para statüsünün sorgulanmasıyla karşı karşıya.

"Egemen borç krizine doğru gittiğimizi gösteriyor"

Schiff, “Merkez bankaları paralarını altınla desteklemeye çalışıyor, dolar ve ABD tahvillerinden çıkıyor. Bu tablo, hem bir dolar krizine hem de egemen borç krizine doğru gittiğimizi gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

Erken uyarı sinyalleri

Schiff, bu sürecin zamanlamasına ilişkin olarak krizin bu yılın sonuna ya da önümüzdeki yıla sarkabileceğini öne sürerken, yaşanacakların 2008’deki çöküşten çok daha yıkıcı olacağını iddia etti. Ona göre altın ve gümüş fiyatları, artan enflasyonun ve doların değer kaybının erken uyarı sinyallerini veriyor.

"2008'deki çöküşten dana yıkıcı olacak"

Programın sunucusu Liz Claman da resmi verilerin istihdam, gelir ve verimlilik tarafında olumlu sinyaller verdiğini hatırlattı. Schiff ise bu rakamların enflasyon etkisiyle çarpıtıldığını, ilerleyen dönemde revize edileceğini savunarak itiraz etti. Ona göre önümüzdeki yıllarda enflasyon, geçmiş dönemlere kıyasla çok daha yıkıcı bir etki yaratacak.

Schiff, 2007’deki mortgage krizini önceden öngördüğünü hatırlatarak, bugün yaşananların da benzer şekilde daha büyük bir kırılmanın habercisi olduğunu ileri sürdü. ABD ekonomisinin dış dünyaya bağımlı olduğunu vurgulayan Schiff, tüketim ve krediye dayalı mevcut yapının, doların küresel rezerv para olma özelliğini kaybetmesi halinde çökeceğini savundu. Schiff, “Dünya artık ABD’nin altındaki halıyı çekiyor. Dolar çökecek ve yerini altın alacak” dedi. (Kaynak:  CNN Türk)

2008 krizini bilen ABD'li ekonomistten yeni kehanet - Resim: 0

Peter Schiff kimdir?

Peter Schiff, ABD’de altın yanlısı görüşleri ve dolar karşıtı çıkışlarıyla bilinen bir ekonomist, yatırım danışmanı ve piyasa yorumcusu olarak öne çıkmıştı. Euro Pacific Asset Management’ın kurucusu olan Schiff, özellikle küresel krizler ve para politikalarına ilişkin sert değerlendirmeleriyle tanınmıştı. 2007–2008 küresel finans krizine ilişkin erken uyarıları, adının geniş kitlelerce duyulmasında etkili olmuştu. ABD Merkez Bankası’nın para politikalarına, artan kamu borcuna ve doların küresel rezerv para konumuna yönelik risklere uzun süredir eleştirel bir bakışla yaklaşmıştı. Altın ve gümüşü, enflasyon ve finansal belirsizlik dönemlerinde öne çıkan korunma araçları olarak savunmuştu. Zaman zaman tartışma yaratan öngörülerine rağmen, küresel piyasalara dair yorumları yatırımcılar ve uluslararası medya tarafından yakından takip edilmişti.

