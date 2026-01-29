Görüntüler infiale yol açmıştı! Öğretmen öğrenciyi dudağından öptü iddiasında gerçek ortaya çıktı

Bir kadının küçük bir çocuğu dudağından öptüğü görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Çocuğun öğretmeni olduğu ileri sürülen kişiye büyük tepki yağmıştı. Çocuğu öpen kişinin öğretmen değil anne olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük tepki çekmişti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir alışveriş merkezinde küçük öğrenciyi dudağından öpen kişi kısa süre içerisinde gündeme bomba gibi düşmüştü. Öğretmen olduğu iddia edilen o kişiden açıklama geldi.

Söz konusu kişinin küçük çocuğun öğretmeni değil annesi olduğu ortaya çıktı.

Görüntülerin viral olmasının ardından gözaltına alındığını ve geceyi savcılıkta geçirdiğini belirten anne, çocuğu ve kendisinin durumdan büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti.