Kars'ta fuhuş operasyonu! 21 mağdur kadın kurtarıldı

Kars'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı, 18'i yabancı uyruklu 21 mağdur kadın kurtarıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama" suçlarının soruşturulmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Daha önce belirlenen 2 alkollü mekanda ve 2 apartta 140 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı, 18'i yabancı uyruklu 21 mağdur kadın kurtarıldı.

Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 17 fişek, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temininden" elde edildiği değerlendirilen 72 bin lira ve 400 avro, 45 cep telefonu, döner bıçağı, 4 tablet, dizüstü bilgisayar, mekana ait kamera kayıt cihazı, 2 bilgisayar kasası, 1 fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. (26), F.Ü. (31), T.İ. (44), E.B. (62), R.Ş. (59), E.G. (38), S.Y. (48), S.Y. (45), E.B. (43), D.R. (36), G.F. (40) ve O.Ç. (33) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla, 5 şüpheli de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

18 yabancı uyruklu mağdur kadın sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi, 3 Türk vatandaşı mağdur kadının da ifadesine başvuruldu.

