SunExpress ocakta dört yeni Boeing 737-8 uçağını teslim aldı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, ocakta dört Boeing 737-8 uçağı daha filosuna kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, büyüme ve filo modernizasyon planları kapsamında yeni uçaklarını teslim almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Seattle'daki Boeing tesislerinden teslim alınan TC-SLD, TC-SLC, TC-SLE, TC-SLF tescilli uçakların teslimatları tamamlandı.

Filoya katılan son uçak, yakıt ikmali için yapılan planlı duraklamanın ardından bugün Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. TC-SLF'nin şubatın ilk haftası operasyona başlaması planlanıyor.

SunExpress, geçen yıl beş Boeing 737-8 teslim almıştı. Ocakta teslim alınan dört yeni uçakla bugüne kadar siparişlerden filoya katılan uçak sayısı 23'e ulaştı.

Filoya katılan yeni Boeing 737-8 uçakları, önceki nesil modellere göre gelişmiş motor teknolojileri sayesinde yakıt tüketimi ve emisyonlarda azalma sağlarken, daha sessiz ve modern kabin tasarımıyla yolculara daha konforlu ve çevre dostu bir seyahat deneyimi sunuyor.

