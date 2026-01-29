BIST 13.541
Bilal Erdoğan "Nasıl para kazanıyorsunuz?" sorusunu cevapladı

Bilal Erdoğan, Güngören Belediyesi'nin düzenlediği "Tek Soru, Tek Cevap" etkinliğinde liseli gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, bir gencin kendisine yönelttiği 'Nasıl para kazanıyorsunuz?' sorusuna cevap verdi. Erdoğan gıda sektöründe olduğunu ve yurt dışında restoranlarının bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Güngören Belediyesi'nin düzenlediği 'Tek Soru, Tek Cevap' etkinliğinde katılımcılarla buluştu.

Programda liseli gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a bir genç tarafından "Tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Neyden para kazanıyorsunuz?" sorusu yöneltildi.  Erdoğan, gıda sektöründe olduğunu belirterek, mesleğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İlk ticarete başladığım yıl 2007 yılı gibiydi. Amerika'da Türkiye'den de tanıştığım arkadaşlarım standlarda bir şeyler satıyorlardı. Türkiye'ye dönüp Türkiye'de bu işe devam etmek istediklerini söylediler. Ben de dedim ki onlara 'Siz dönün, ben Türkiye'deki işinize ortak olabilir miyim' dedim. Türkiye'de arkadaşlarımın ilk yaptığı iş de kozmetik üzerineydi.

Ondan sonra 2009 yılı başında restoran işine başladık aynı ortaklarımla. O zamandan bugüne de gıda işiyle uğraşıyorum. Restoranlarımız var ortaklarımızla. Şimdi işte Dubai'de bir buçuk yıl kadar oldu bir yer açtık. Bakü'de açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gıda sektöründeyim arkadaşlar"

