Evde basılınca 4. kattan atlayan sevgililer! Meğer ağabey ummadıkları...

İSTANBUL Ümraniye'de kız arkadaşının evinde basılan genç ile sevgilisi 4. kattan atlamıştı. O sevgililerden yeni haber var. Ağabeyinin korkusuna camdan atlayan kızın durumu ağır, erkek arkadaşının ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

İSTANBUL Ümraniye'de yaşanan olayda yeni gelişmeler var. Ağabeyi eve gelince odasına aldığı sevgilisi ile birlikte camdan atlayan genç kızın durumu ağır. 4. kattan sevgilisi ile birlikte atlayan genç kızın ciğerinin ağır hasar aldığı ve yoğum bakımda tedavi gördüğü bildirildi.

Evde ağabeye basılan genç kızın sevgilisi olay günü camdan dışarı çıkmıştı. Bir süre pencere önünde asılı kalan genç, sevgilisi ile birlikte son çare olarak 4. kattan atlamıştı. Gencin durumunun iyi olduğu ve hayati riskinin bulunmadığı öğrenildi.

AĞABEY EVE GELİNCE...

Ümraniye'de aşıkların evde buluşması korkunç bir şekilde sonlanmıştı. Eve erkek arkadaşını alan genç kız ve sevgilisi, ağabey ummak bir vakitte gelince panikle atlamışlardı. Ailelerinden çekindikleri için pencereden atladıkları öne sürülen gençlerin o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ağabeyi feryat etti

Gençleri yerde yatar vaziyette gören aile olay yerinde sinir krizi geçirdi. Görüntülerde, aşağı atlayan genç kızın ağabeyinin feryat ederek, "Ölme, sana bir şey olmasın!" diye bağırdığı duyuldu.