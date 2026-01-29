Güllü cinayetinde para ve tehdit iddiası! Kervan'ın ifadesi ortaya çıktı "İntikam alacağını söylüyordu"
Güllü cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Kervan Eminoğlu, savcılık ifadesinde "Tuğyan ilişkimiz boyunca annesiyle sürekli kavga halindeydi. 17 Mayıs'ta ben Tuğyan'dan kaçıp İstanbul'a gittiğimde peşimden geldi. Sonra kendisiyle mesajlaştık. Kendisine annesine gitmesini söyledim. O da annem gebersin diye mesaj attı." dedi. Kervan, Tuğyan'ın annesiyle para ve altın yüzünden sürekli kavga ettiğini öne sürdü.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Güllü cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu cinayeti azmettirmek suçundan gözaltına alınmıştı. Günaydın, Kervan Eminoğlu'nun ifadesine ulaştı.
2021 yılında Türkiye'ye geldiğini önce İstanbul'a yerleştiğini ve kuyumculuk işi yaparken dolandırıldığını anlatan Eminoğlu, 2023'te Yalova'ya taşındığını, Tuğyan ile de 2024 yılı Nisan ayında whatsapp üzerinden tanıştığını söyledi. Kendisinin uyuşturucu ve uyarıcı madde içmediğini, Tuğyan ve Sultan'ı da uyuşturucu ve uyarıcı madde içerken görmediğini anlatan Kervan Eminoğlu, "Tuğyan annesinin yanına gittiğinde sürekli kavga ederdi. Tuttuğumuz eve geri gelirdi. Tuğyan'ın annesiyle kavgalarının sebebi hep para konusuydu. Güllü kızı Tuğyan'dan çocuğu için ayda 4 çeyrek istiyordu" dedi.
Tuğyan'ın bir süre arkadaşlarında kaldığını annesinin kendisini eve almadığı gerekçesiyle çok kızgın olduğunu anlatan Eminoğlu, "Hatta bana annesinin altınlarını çalacağını söylüyordu. Tuğyan ilişkimiz boyunca annesiyle sürekli kavga halindeydi. 17 Mayıs'ta ben Tuğyan'dan kaçıp İstanbul'a gittiğimde peşimden geldi. Sonra kendisiyle mesajlaştık. Kendisine annesine gitmesini söyledim. O da annem gebersin diye mesaj attı." dedi.
"ANNESİNDEN İNTİKAM ALACAĞINI SÖYLÜYORDU"
Annesinin 28 yıllık arkadaşı olduğunu söylediği Çağrı adlı kişi için Eminoğlu, "Tuğyan annesini darp ettireceğini, kemiklerini kırdıracağını ve annesinden alacağı intikam olduğunu söylüyordu" dedi. Ayrıldıktan sonra sokakta kalmasına üzüldüğüm için yardım ediyordum diyen Eminoğlu, Tuğyan'la ilişkimiz boyunca sürekli bir barışık bir küstük. Sürekli bana yalan söylüyordu. 17 Mayıs'ta Tuğyan beni ailem ile tehdit etti. Hatta arabama yasaklı madde koyacağını söyledi.