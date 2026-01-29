Trump "Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak" dedi İran yanıt verdi

ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan İran'a mesaj verdi. "Zaman daralıyor, anlaşma yapın! Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak!" dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Trump'a "İran, eller tetikte bekliyor" diye yanıt verdi.

ABD-İran arasında sular durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth üzerinden yine mesaj verdi.

Basra Körfezi'ne konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçakgemisine ve beraberindeki filoya atıf yapan Trump, “İran'a doğru devasa bir armada geliyor. Hızla, büyük bir güç, heves ve amaçla ilerliyor. Bu filo, Venezuela'ya gönderilen filodan daha büyük.” ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun alıkoyulma operasyonuna atıfta bulunan Trump, “Venezuela'da olduğu gibi, görevini gerekirse hız ve şiddet kullanarak hızla yerine getirmeye hazır.” dedi.

"Çok daha kötü olacak"

İran'ın nükleer silahlar olmadan müzakere masasına gelmesini ve “adil ve eşit bir anlaşma” sağlanması gerektiğini söyleyen ABD Başkanı “Zaman daralıyor, gerçekten çok önemli! İran'a daha önce de söylediğim gibi, anlaşma yapın!” Daha önce yapmadılar ve İran'ın büyük bir yıkımına yol açan "Gece Yarısı Çekiç Operasyonu" gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar yaşanmasına izin vermeyin." dedi.

"Hiç olmadığı gibi karşılık veririz"



Bu arada İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, X'ten paylaşılan açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelerine yönelik askeri tehditlerine, Trump'ın paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

ABD'nin Irak ve Afganistan'a karşı açtığı savaşlarda 7 trilyon dolar ve binlerce asker kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, "İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyaloğa hazırdır ancak zorlanırsa kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir" ifadelerine yer verildi.

Arakçi: Eller tetikte bekliyor



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü saldırganlığa karşılık vermek üzere eller tetikte beklediğini ifade etti.

Arakçi, “Tahran, İran’ın haklarını güvence altına alan ve nükleer silahların olmayacağını garanti eden adil bir nükleer anlaşmayı her zaman memnuniyetle karşılamıştır” dedi.