BIST 13.541
DOLAR 43,42
EURO 52,11
ALTIN 7.748,14
HABER /  EKONOMİ

TÜİK açıkladı: Aralık 2025 işsizlik rakamları belli oldu!

TÜİK açıkladı: Aralık 2025 işsizlik rakamları belli oldu!

TÜİK verilerine göre dar tanımlı işsiz sayısı 2025 yılı aralık ayında 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti.

Abone ol

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,8 puan azalarak %7,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,3 iken kadınlarda %10,5 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,1 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak %49,1 oldu. Bu oran erkeklerde %66,8 iken kadınlarda %31,7 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 328 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan azalarak %53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3 iken kadınlarda %35,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %14,1 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %14,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,0, kadınlarda ise %18,2 olarak tahmin edildi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,1 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 43,1 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %28,6 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %28,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,5 olarak tahmin edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kars'ta fuhuş operasyonu! 21 mağdur kadın kurtarıldı
Kars'ta fuhuş operasyonu! 21 mağdur kadın kurtarıldı
Gebelik şekeri pusuya yatmış olabilir kendinizi iyi hissetmeniz yetmez
Gebelik şekeri pusuya yatmış olabilir kendinizi iyi hissetmeniz yetmez
Sigorta sektörü bu yıl 10 stratejik başlığa odaklanacak
Sigorta sektörü bu yıl 10 stratejik başlığa odaklanacak
Aziz İhsan Aktaş davasında üçüncü gün
Aziz İhsan Aktaş davasında üçüncü gün
Kandil beni öldürecek! Şam'da herkes bunu konuşuyor ilginçTürkiye detayı
Kandil beni öldürecek! Şam'da herkes bunu konuşuyor ilginçTürkiye detayı
Hamas, bazı Batılı ülkelerin İsrail'in UNRWA tesisine saldırısını kınamasını takdir etti
Hamas, bazı Batılı ülkelerin İsrail'in UNRWA tesisine saldırısını kınamasını takdir etti
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
Trump "Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak" dedi İran yanıt verdi
Trump "Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak" dedi İran yanıt verdi
ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azaldı
Bilal Erdoğan "Nasıl para kazanıyorsunuz?" sorusunu cevapladı
Bilal Erdoğan "Nasıl para kazanıyorsunuz?" sorusunu cevapladı
Altındaki yükseliş nereye kadar sürecek? Mahfi Eğilmez açıkladı: "Düzeltme yapsa da ..."
Altındaki yükseliş nereye kadar sürecek? Mahfi Eğilmez açıkladı: "Düzeltme yapsa da ..."
Siber suçlara yönelik operasyonlarda son 5 günde 200 şüpheli yakalandı
Siber suçlara yönelik operasyonlarda son 5 günde 200 şüpheli yakalandı