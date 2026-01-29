BIST 13.658
HABER /  EKONOMİ

Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı! Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?

Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı! Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve elektriğe şubat ayında zam yapılmayacağını bildirdi. Bayraktar "Destek programımız devam ediyor. 400 milyar liralık destek devam ediyor. " dedi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yeni dönemde enerji girişimlerinde yaşanacak gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunarak "2026'dan itibaren Türkiye'nin özellikle petrol ve doğal gaz konusunda yeni bir stratejiye geçeceğini ifade etmiştik. Gabar ve Karadeniz'deki üretim başarılarımızın ardından, artık bu kabiliyetlerimizi yurt dışına, farklı iş modelleri ve ortaklıklarla taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON VARİLLİK HEDEF

Üretim kapasitesindeki artış ivmesine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Şu anda Karadeniz gazı ve Gabar petrolü ile devam eden süreçte 2028 yılında 500 bin varil seviyesine ulaşmayı, uzun vadede ise bu rakamı 1 milyon varile çıkaracak çalışmaları yürütüyoruz," diyerek Türkiye'nin enerji üretimindeki dev hedefini paylaştı.

ZAM VAR MI?

Doğal gaza zam gelecek mi? sorusuna Bakan Bayraktar, "Destek programımız devam ediyor. 400 milyar liralık destek devam ediyor. Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok" dedi.

2026 yılı Türkiye için doğal gazda yeni bir rekor yılı olacak. Rize, Ordu, Kastamonu ve Samsun açıklarında 6 yeni derin deniz sondajı planladık. Karadeniz gazının üretimini artırmak için Osman Gazi yüzer üretim platformumuzu devreye alacağız. Bu dev platform 20 yıl boyunca 4 milyon haneye yetecek gaz üretecek. Böylece toplam üretimimiz 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşacak.

