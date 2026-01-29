BIST 13.643
DOLAR 43,43
EURO 52,01
ALTIN 7.688,23
HABER /  EKONOMİ

Akbank'tan mobil kullanıcılara yönelik kampanya

Akbank, mobil uygulama üzerinden bankacılık işlemlerini gerçekleştiren kullanıcılarına yönelik kampanya başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, Tesla marka otomobil kazanma şansı sunan kampanyayla, günlük bankacılık işlemlerini dijital kanallardan gerçekleştiren kullanıcılarını ödüllendirerek mobil bankacılık deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Akbank Mobil'de yer alan "Tesla Araba Çekilişi" kampanyasına katılanlar, işlemlerini mobil uygulama üzerinden yaparak katılım hakkı kazanıyor. 31 Mart'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 5 kullanıcı, Tesla sahibi olacak.

Kullanıcılar, "Senin için" menüsü altındaki "Kampanyalar ve Programlar" alanından kampanyaya katılım sağlamalarının ardından günlük bankacılık işlemlerini gerçekleştirdikleri oranda şanslarını artırıyor. Kampanya kapsamında her kullanıcı, en fazla 75 çekiliş hakkı elde edebiliyor.

Uygulamaya giriş yapmaktan para transferine, fatura ve vergi ödemelerinden QR ile ödemeye, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) işlemlerinden ulaşım kartı yüklemelerine kadar geniş yelpazedeki işlemler, kampanyaya katılım sağlıyor.

Mobilden ilk kez Akbanklı olan kullanıcılar, çekiliş hakkının yanı sıra 100 bin liraya varan yüzde 0,99 faizli veya 35 bin liraya varan sıfır faizli ihtiyaç kredisi fırsatlarını değerlendirebiliyor.

Kampanya sonunda kazananlar, noter huzurunda Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekilişle belirlenecek.

