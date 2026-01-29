BIST 13.658
DOLAR 43,42
EURO 52,02
ALTIN 7.701,93
HABER /  SPOR

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 20. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay

31 Ocak Cumartesi:

14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Aksu

17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Batuhan Kolak

20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

1 Şubat Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu

20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Alper Akarsu

ÖNCEKİ HABERLER
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Pilot ilde uygulama başladı! İşte kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle...
Pilot ilde uygulama başladı! İşte kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle...
Bursalılar dikkat! Kuvvetli rüzgara karşı önleminizi alın
Bursalılar dikkat! Kuvvetli rüzgara karşı önleminizi alın
İsrail, ateşkesin 2. aşamasında Gazze'ye girecek insani yardımların azaltılmasını istiyor
İsrail, ateşkesin 2. aşamasında Gazze'ye girecek insani yardımların azaltılmasını istiyor
Akbank'tan mobil kullanıcılara yönelik kampanya
Akbank'tan mobil kullanıcılara yönelik kampanya
Toplantı sırasında öyle bir şey yaptı ki... Trump aklını mı kaçırdı?
Toplantı sırasında öyle bir şey yaptı ki... Trump aklını mı kaçırdı?
Feci kazada 3 kardeş hayatını kaybetti!
Feci kazada 3 kardeş hayatını kaybetti!
Alperen Şengün'ün "double-double"ı galibiyete yetmedi
Alperen Şengün'ün "double-double"ı galibiyete yetmedi
2008 krizini bilen ABD'li ekonomistten yeni kehanet
2008 krizini bilen ABD'li ekonomistten yeni kehanet
CHP'de 6 kişi disipline sevk edildi!
CHP'de 6 kişi disipline sevk edildi!
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Mesafir Yatta bölgesinde dehşet saçtı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Mesafir Yatta bölgesinde dehşet saçtı
AB, İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine almayı görüşecek
AB, İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine almayı görüşecek