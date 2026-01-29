BIST 13.843
DOLAR 43,43
EURO 51,99
ALTIN 7.734,81
HABER /  EKONOMİ

2025'te dünyanın en çok otomobil üreten markası belli oldu

2025'te dünyanın en çok otomobil üreten markası belli oldu

Japon otomobil üreticisi Toyota Motor, geçen yıl küresel satışlardaki liderliğini bir kez daha koruyarak rakibi Volkswagen'e karşı üstünlüğünü pekiştirdi

Abone ol

Toyota'dan yapılan açıklamada, şirketin 2025 yılına ilişkin araç satış verileri paylaşıldı. Buna göre, Toyota Motor’un araç satışları, Hino Motors ve Daihatsu markaları dahil edildiğinde 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarak 11 milyon 322 bin 575 oldu.

Toyota, yarı iletkenlerde yaşanan tedarik darboğazlarına rağmen geçen yıl üretimini yüksek seviyede tutarak bir önceki yıla göre yüzde 5,7 artışla 11 milyon 221 bin 960 araca çıkardı.

En yakın rakibi Volkswagen’in satışları ise geçen yıl Çin'deki pazar ortamının zorluğunu koruması ve ABD gümrük tarifelerinin Kuzey Amerika'daki talebi etkilemesiyle yüzde 0,5 düşerek 8,98 milyona gerilemişti. Böylece Japon üretici Toyota, geçen yıl 2,24 milyon daha fazla araç satarak Volkswagen'e karşı liderliğini pekiştirerek küresel satışlardaki liderliğini altıncı yıla taşıdı.

Toyota'nın rekor seviyeye ulaşan satışlarında özellikle hibrit (benzinli-elektrikli) modellere olan yoğun talep belirleyici oldu. Benzinli-elektrikli hibrit araçlar, Toyota markasının küresel satışlarının yüzde 42'sini oluştururken tam elektrikli araçların payı yüzde 1,9'da kaldı.

Rekabetin en üst seviyede olduğu Çin pazarında Toyota'nın yüzde 0,2'yle sınırlı da olsa dört yıl aradan sonra ilk kez büyüme kaydetmesi dikkati çekti.

Japonya'dan ABD'ye yapılan ihracat, başta RAV4 Crossover modeli olmak üzere popüler modellere gelen taleple yüzde 14,2 artarak yaklaşık 615 bin araca ulaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump yönetiminin tarifeleri, Asya ile ticarette 621 milyar dolara varan risk oluşturabilir
Trump yönetiminin tarifeleri, Asya ile ticarette 621 milyar dolara varan risk oluşturabilir
İstanbul'da 78 bin 423 elektrikli skuter için izin verildi
İstanbul'da 78 bin 423 elektrikli skuter için izin verildi
AFAD açıkladı: Yakında duyurulacak, tüm binalarda zorunlu olacak
AFAD açıkladı: Yakında duyurulacak, tüm binalarda zorunlu olacak
RTÜK Başkanı ismi ile yayıncıları dolandırma girişimi
RTÜK Başkanı ismi ile yayıncıları dolandırma girişimi
Mansur Yavaş dondu kaldı! Gençler öyle bir hareket yaptı ki...
Mansur Yavaş dondu kaldı! Gençler öyle bir hareket yaptı ki...
Küresel altın talebi 2025'te rekor seviyeye ulaştı
Küresel altın talebi 2025'te rekor seviyeye ulaştı
ABD-İran krizinde Türkiye devrede! Ankara'da kritik görüşme
ABD-İran krizinde Türkiye devrede! Ankara'da kritik görüşme
Koçtaş "Yapay Zeka Usta Influencer" projesini hayata geçirdi
Koçtaş "Yapay Zeka Usta Influencer" projesini hayata geçirdi
İran’daki protestolarda can kaybı 6 bini aştı
İran’daki protestolarda can kaybı 6 bini aştı
Yapı Kredi Yatırım'ın 2026 beklentilerini içeren rapor yayımlandı
Yapı Kredi Yatırım'ın 2026 beklentilerini içeren rapor yayımlandı
2026 Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı
2026 Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı
Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı! Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı! Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?