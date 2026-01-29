BIST 13.658
Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı'ndan cami projesine tepki

Kadıköy Rıhtım'da 2015'te gündeme gelen cami projesinin daha önce verilen iptal kararı istinafta bozuldu ve yargı projeye onay verdi. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, bölgede yeterli sayıda cami bulunduğunu ve halktan talep gelmediğini savunarak, artacak trafik ve yoğunluk gerekçesiyle belediye olarak 20 Ocak 2026'da Danıştay'a temyiz başvurusu yaptıklarını açıkladı.

Kadıköy Rıhtım'da sahile yapılması planlanan cami projesiyle ilgili yargı sürecinde yeni bir aşamaya gelindi. İlk kez 2015 yılında duyurulan ve Kadıköy Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından dava edilen proje, İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından 2024 yılında iptal edilmişti. Ancak istinafa taşınan dosyada İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dairesi, 15 Aralık 2025 tarihli kararıyla iptal kararını bozarak davanın reddine hükmetti. Böylece Kadıköy sahiline yapılması planlanan cami için yargıdan onay çıkmış oldu.

Kararın ardından Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kösedağı, Kadıköy'ü ilgilendiren konularda Kadıköylülerin söz sahibi olması gerektiğini vurgulayarak, cami yapılması planlanan dolgu alanına yürüme mesafesinde birden fazla tarihî caminin bulunduğunu hatırlattı. Projeye ilişkin Kadıköylülerden herhangi bir görüş alınmadığını ve talep olmadığını belirten Kösedağı, cami ve yer altı otoparkı işlevlerinin Kadıköy Meydanı ve çevresinde zaten yoğun olan yaya ve araç trafiğini daha da artıracağını ifade etti.

Danıştay'a temyiz başvurusu

Kadıköy Belediyesi'nin karara karşı hukuki mücadelesini sürdüreceğini açıklayan Kösedağı, 20 Ocak 2026 tarihinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunduklarını belirtti. Belediye Başkanı, Kadıköylüler adına sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Caminin planlaması şöyle: Toplam cami inşaat alanı: 33 bin 559 metrekare Cami inşaatı: 21 bin 740 metrekare Namazgâh katı: 10 bin 166 metrekare Harim katı: 9 bin 828 metrekare Mahvil katı: 680 metrekare Şadırvan ve hizmet birimleri: 1066 metrekare Kubbe hizası: 1486 metrekare Kubbe çapı: 56 metre Cami yüksekliği: 46.5 metre Minare yüksekliği: 70 metre Cami cemaat kapasitesi: 19.950 kişi Zemin altı otoparkı 3 bodrum kat ve toplam 1242 araç kapasiteli Hizmet ve ticaret alanı: 1066 metrekare

Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı'ndan cami projesine tepki - Resim: 0

Cami projesi İSKİ'nin arıtma tesisinin olduğu yere yapılacak. Sahile sıfır olan arazi hayli geniş ve yeşil alan olarak da hizmet veriyor. 

