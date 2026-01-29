Yapı Kredi Yatırım'ın 2026 beklentilerini içeren rapor yayımlandı

Yapı Kredi Yatırım, 2026 yılına ilişkin beklenti ve öngörülerini içeren strateji raporunu yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Yatırım'ın araştırma ekibi tarafından hazırlanan "Sis kalkıyor ama yol hala dar" başlıklı raporda, bu yıl yatırımcılar açısından piyasalardaki yön kadar zamanlama ve doğru varlık seçiminin de belirleyici olacağı aktarıldı.

Rapora göre, küresel hisse senedi piyasalarında yıla güçlü bir başlangıcın ardından ilk çeyrekte bir tepe oluşumu ve sonrasında düzeltme ihtimali öne çıkıyor.

Olası geri çekilmelerin uygun seviyelerde alım fırsatı yaratabileceği belirtilen raporda, yılın devamında geniş bir bantta daha dalgalı ve taktiksel taktiksel fırsatların arttığı bir piyasa yapısı bekleniyor. Bölgesel tercihlerde gelişen piyasalar ile Çin ve Avrupa öne çıkarken, emtia tarafında altın ve bakır görünümü pozitif değerlendiriliyor.

Türkiye'nin 2026'ya belirgin bir dezenflasyon süreci içinde girdiğine işaret edilen raporda, hizmet enflasyonundaki katılık ve beklentiler nedeniyle para politikasında hızlı bir gevşemenin sınırlı kalabileceği ifade ediliyor.

Faiz indirimlerinin kademeli ilerlemesini ve reel faizlerin yılın büyük bölümünde pozitif kalmasını öngören kurum, 2026 yıl sonu için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisini yüzde 23,6, politika faizi beklentisini ise yüzde 28,5 olarak paylaştı.

Yapı Kredi Yatırım'ın "Model Portföy Önerisi" olarak paylaştığı şirketler içerisinde Akbank, Aksa Enerji, Anadolu Hayat Emeklilik, Bim Birleşik Mağazalar, Coca Cola İçecek, Mavi Giyim, Migros, Otokar, TAB Gıda ve Ülker yer alıyor.

"Seçici hisse manevralarını öne çıkacağı bir yıl olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, Borsa İstanbul için 2026'nın seçici hisse manevralarının öne çıkacağı bir yıl olacağını belirtti.

Yıl boyunca hem küresel ekonomide hem de Türkiye'de statik bir pozisyonlanma yerine taktiksel zamanlama ve seçiciliğin daha fazla değer yaratacağı bir yıl öngördüklerini aktaran Arısoy, şunları kaydetti:

"Neye yatırım yaptığınız kadar ne zaman yatırım yaptığınızın da kritik rol oynayacağı bir döneme giriyoruz. Küresel hisse piyasalarının ilk çeyrekte zirve yapması ve ardından daha büyük bir düzeltme yaşaması ihtimalini de göz önünde bulunduruyoruz. Fakat böyle bir düzeltmenin, alım fırsatı yaratacağını düşünüyoruz. Varlık alokasyonu tercihlerinde ise Türkiye dahil gelişmekte olan ülke piyasalarının, ABD'ye kıyasla daha cazip bir risk-getiri dengesi sunabileceğini öngörüyoruz."

Arısoy, Türkiye'de maliyet disiplinine sahip, bilanço enflasyonuna sınırlı ölçüde dayanan, talep yapısı istikrarlı ve marj korunmasına öncelik veren şirketleri tercih ettiklerine değinerek, "İnceleme kapsamımızdaki şirketler için belirlediğimiz hedef fiyatlar üzerinden hesaplanan endeks değeri, yüzde 40 getiri potansiyeline işaret ediyor. Yapı Kredi Yatırım olarak, 2026 yılında da yatırımcılarımıza alanında uzman kadromuz ve deneyimli ekibimizle hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.