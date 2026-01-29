BIST 13.658
Pilot ilde uygulama başladı! İşte kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle...

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda kırmızı et üretimine odaklanan kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, et üretici birliklerinin temsilcileri, veteriner hekimler ve ilgili kurum paydaşları katılım sağladı.

Üretim kapasitesi ve verimlilik ele alındı

Toplantıda kırmızı et sektörünün mevcut durumu masaya yatırılırken, üretim kapasitesinin artırılması, verimliliğin yükseltilmesi, sürdürülebilir üretim modelleri ve sahadaki uygulamalar detaylı şekilde ele alındı.

Bakanlık ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği iş birliğiyle hazırlanan, erkek sperma kullanımıyla suni tohumlamanın yaygınlaştırılmasını hedefleyen proje de toplantıda tanıtıldı. Erzurum’da pilot olarak uygulanacak proje kapsamında, etçi ırk erkek sperma kullanılarak, özellikle damızlık dışı anaç hayvanlardan besilik materyal üretimi amaçlanıyor. Projeye dâhil olan yetiştiricilere, doğacak buzağılar için Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından destek verilmesinin planlandığı aktarıldı.

Erzurum, mera varlığı ile güçlü potansiyele sahip

Yapılan değerlendirmelerde, Erzurum’un geniş çayır ve mera varlığı ile güçlü büyükbaş hayvan potansiyelinin proje açısından önemli bir avantaj sunduğu vurgulandı. Pilot uygulamanın başarıyla sonuçlanması durumunda, çalışmanın ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Uygulamanın sahada etkin şekilde yürütülebilmesi için hayvan seçiminin titizlikle yapılması, infertil hayvanların proje dışında bırakılması ve sürecin daha dar ve kontrol edilebilir alanlarda yürütülmesinin önemine dikkat çekildi. Veteriner hekimlerin sürecin merkezinde yer alacağı, izleme ve denetim faaliyetlerinin ise mobil suni tohumlama sistemi üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

