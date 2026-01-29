Kandil beni öldürecek! Şam'da herkes bunu konuşuyor ilginçTürkiye detayı

BIST 13.541
Suriye ordusunun operasyonlarıyla tüm varlığını kaybetme noktasına gelen terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in "Kandil bana suikast düzenleyip suçu Türkiye'ye ya da Suriye'ye atabilir" dediği iddia edildi.

Suriye'de onca ısrara rağmen 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak orduyu operasyona mecbur bırakan terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG, ateşkes sürerken içine düştüğü bozgundan bir çıkış yolu arıyor.

"MAZLUM ABDİ ÖRGÜTÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ"

Türkiye gazetesinin bölgede bulunan muhabiri Yılmaz Bilgen'in Şam yönetiminden üst düzey kaynaklardan aldığı bilgilere göre “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin, örgüt içindeki kontrolünü tamamen kaybetti.

Şahin’in, Kandil’den gelen kadroların Suriye’den çekilmeyi reddettiğini ve “ya hep ya hiç” mantığıyla hareket ederek tüm kazanımları heba ettiğini söylediği öğrenildi.

SUİKAST KORKUSU SARDI

Aynı kaynaklar, özellikle terör örgütü PKK'yı yöneten Kandil kadrosunun, bozgundan dolayı YPG içindeki Arapları suçladığı ve uluslararası ara buluculuk tekliflerini elinin tersiyle ittiğini de belirtti.

Şam'dan gelen haberlere göre Ferhat Abdi Şahin “Kandil bana ve Suriyeli ekibime suikast düzenleyebilir; suçu da Türkiye ya da Suriye ordusuna atabilir.” sözleriyle büyük bir can korkusu içinde çıkış yolu arıyor.

