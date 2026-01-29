BIST 13.643
DOLAR 43,43
EURO 52,01
ALTIN 7.688,23
HABER /  GÜNCEL

2026 Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı

2026 Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Şubat, Mart ve Nisan dönemlerini kapsayan yedek subay, yedek astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Binlerce yükümlünün merakla beklediği yerleştirme bilgileri e-Devlet ve MSB platformları üzerinden erişime açıldı.

Abone ol

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılının 1. dönemine ilişkin sınıflandırma sonuçları, bugün itibarıyla dijital mecralar ve askerlik şubeleri üzerinden sorgulanabiliyor.

SORGULAMA KANALLARI VE ERİŞİM

Yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarına aşağıdaki kanallar aracılığıyla ulaşabilecek:

e-Devlet Kapısı: TC kimlik numarası ve şifre ile "Milli Savunma Bakanlığı Askerliğim" hizmeti üzerinden.

MSB Mobil Uygulaması: Bakanlığın resmi mobil aplikasyonu üzerinden anlık takip.

Askerlik Şubeleri: Fiziksel müracaat yoluyla bilgi edinme.

SEVK TAKVİMİ: KİM, NE ZAMAN SİLAH ALTINA ALINACAK?

NTV'nin haberine göre Bakanlık, 2026 yılı ilk çeyreği için üç ayrı grup halinde gerçekleştirilecek olan sevk takvimini de netleştirdi. Adayların birliklerine teslim olacakları tarihler şu şekilde planlandı:

1. Grup: 5 Şubat 2026

2. Grup: 5 Mart 2026

3. Grup: 2 Nisan 2026

SEVK BELGESİ ALIMI HAKKINDA KRİTİK DETAYLAR

Askerlik şubelerine gitmeden önce e-Devlet üzerinden alınması gereken sevk belgesi (sülüs) için belirli kurallar uygulanıyor:

1. Grup Yükümlüleri: Sonuçların açıklandığı bugünden itibaren belgelerini sistemden oluşturabiliyor.

2. ve 3. Grup Yükümlüleri: Kendi sevk tarihlerinden 10 gün önce belgelerine erişim sağlayabilecek.
Sevk belgesi alınmadan birliğe teslim olunması mümkün değildir. Adayların belirtilen tarihlerde belgelerini sistemden almaları ve üzerindeki talimatlara uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı! Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı! Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Makhkamov ile görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Makhkamov ile görüştü
MSB'den İran açıklaması! Yunanistan'a NAVTEX yanıtı: 2 yıllık değil, süresiz
MSB'den İran açıklaması! Yunanistan'a NAVTEX yanıtı: 2 yıllık değil, süresiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tom Barrack'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tom Barrack'ı kabul etti
Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı'ndan cami projesine tepki
Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı'ndan cami projesine tepki
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Pilot ilde uygulama başladı! İşte kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle...
Pilot ilde uygulama başladı! İşte kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle...
Bursalılar dikkat! Kuvvetli rüzgara karşı önleminizi alın
Bursalılar dikkat! Kuvvetli rüzgara karşı önleminizi alın
İsrail, ateşkesin 2. aşamasında Gazze'ye girecek insani yardımların azaltılmasını istiyor
İsrail, ateşkesin 2. aşamasında Gazze'ye girecek insani yardımların azaltılmasını istiyor
Akbank'tan mobil kullanıcılara yönelik kampanya
Akbank'tan mobil kullanıcılara yönelik kampanya
Toplantı sırasında öyle bir şey yaptı ki... Trump aklını mı kaçırdı?
Toplantı sırasında öyle bir şey yaptı ki... Trump aklını mı kaçırdı?