2026 Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Şubat, Mart ve Nisan dönemlerini kapsayan yedek subay, yedek astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Binlerce yükümlünün merakla beklediği yerleştirme bilgileri e-Devlet ve MSB platformları üzerinden erişime açıldı.

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılının 1. dönemine ilişkin sınıflandırma sonuçları, bugün itibarıyla dijital mecralar ve askerlik şubeleri üzerinden sorgulanabiliyor.

SORGULAMA KANALLARI VE ERİŞİM

Yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarına aşağıdaki kanallar aracılığıyla ulaşabilecek:

e-Devlet Kapısı: TC kimlik numarası ve şifre ile "Milli Savunma Bakanlığı Askerliğim" hizmeti üzerinden.

MSB Mobil Uygulaması: Bakanlığın resmi mobil aplikasyonu üzerinden anlık takip.

Askerlik Şubeleri: Fiziksel müracaat yoluyla bilgi edinme.

SEVK TAKVİMİ: KİM, NE ZAMAN SİLAH ALTINA ALINACAK?

NTV'nin haberine göre Bakanlık, 2026 yılı ilk çeyreği için üç ayrı grup halinde gerçekleştirilecek olan sevk takvimini de netleştirdi. Adayların birliklerine teslim olacakları tarihler şu şekilde planlandı:

1. Grup: 5 Şubat 2026

2. Grup: 5 Mart 2026

3. Grup: 2 Nisan 2026

SEVK BELGESİ ALIMI HAKKINDA KRİTİK DETAYLAR

Askerlik şubelerine gitmeden önce e-Devlet üzerinden alınması gereken sevk belgesi (sülüs) için belirli kurallar uygulanıyor:

1. Grup Yükümlüleri: Sonuçların açıklandığı bugünden itibaren belgelerini sistemden oluşturabiliyor.

2. ve 3. Grup Yükümlüleri: Kendi sevk tarihlerinden 10 gün önce belgelerine erişim sağlayabilecek.

Sevk belgesi alınmadan birliğe teslim olunması mümkün değildir. Adayların belirtilen tarihlerde belgelerini sistemden almaları ve üzerindeki talimatlara uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir.