1 Şubat'ta uygulanmaya başlıyor! Onaylayaman yeni sistemde satış yapamayacak
Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kiralık konutların ardından şubat ayından itibaren satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak. Yeni sistem ile her türlü gayrimenkul ilanı için e-Devlet üzerinden onay şartı aranacak.
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), Bakanlık tarafından emlak sektöründe tüketici mağduriyetinin engellenmesi ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla devreye alındı.
TAŞINMAZ İLANLARI İÇİN DE ZORUNLU OLACAK
Sistem, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olarak uygulanıyor. İkinci aşamasına geçilecek sistem, artık satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu olacak.
İŞLEM E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Sistem kapsamında taşınmaz sahibi vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek ilan verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Bu doğrulama mekanizması sayesinde yetkisiz kişilerce açılan ilanların, sahte hesaplar üzerinden yürütülen fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin engellenmesi öngörülüyor.
YETKİ İPTALİ DE AYNI EKRANDAN YAPILABİLİYOR
Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde logoya veya ibareye yer verilecek. e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali de yapılabilecek. Taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari üç ay olacak, aynı ekrandan uzatılabilecek.
Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre uygulama, teknik entegrasyonun sağlanması, sorunların çözümüne yönelik gerekli adımların atılması, müşteri deneyimi süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için 1 Şubat itibarıyla pilot olarak üç büyük ilde başlatılacak.
KRİTİK TARİH 15 ŞUBAT
Pilot bölgelerdeki uygulamanın ardından sistem, 15 Şubat'tan itibaren ülke genelinde devreye alınacak. Düzenlemenin ülke genelinde devreye girmesiyle birlikte, ilan platformlarında yer alan satılık ilanların tamamının mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi ve güvenli ticaret ortamının tesis edilmesi sağlanacak.